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Семьям жертв пожара в «Зимней вишне» выплатят по миллиону рублей

26 марта 2018 в 10:29

Об этом сообщил в ходе заседания оперативного штаба губернатор Кузбасса Аман Тулеев.

По словам главы региона, уже сегодня начинается выезд специалистов к членам семей, где есть жертвы. С ними будут работать психологи, соцработники и врачи.

Семьи жертв пожара получат по одному миллиону рублей.

- Мною принято решение: каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по одному миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то два миллиона рублей. Это решение, я вам уже докладываю, принято, - сообщил Тулеев.


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