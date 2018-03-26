Семьям жертв пожара в «Зимней вишне» выплатят по миллиону рублей

Об этом сообщил в ходе заседания оперативного штаба губернатор Кузбасса Аман Тулеев.

По словам главы региона, уже сегодня начинается выезд специалистов к членам семей, где есть жертвы. С ними будут работать психологи, соцработники и врачи.

Семьи жертв пожара получат по одному миллиону рублей.

- Мною принято решение: каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по одному миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то два миллиона рублей. Это решение, я вам уже докладываю, принято, - сообщил Тулеев.