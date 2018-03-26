Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Три человека задержаны по делу о пожаре в кемер...

Три человека задержаны по делу о пожаре в кемеровском ТЦ

26 марта 2018 в 11:39

Три человека арестованы в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня».

Напомним, по факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Отмечается, что среди задержанных директор ТЦ Надежда Судденок. В настоящее время она находится на допросе в следственном комитете.

На сегодняшний момент по официальным данным, при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 37 человек, 82 пострадали. Без вести пропали 64 человека, в том числе дети. По словам вице-губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, среди без вести пропавших группа детей из Томска и 12 школьников из поселка Трещевский.

 


Читайте также

Content fbe909e7a4270a69b91de7a762adceb0
Красный Крест начал сбор средств пострадавшим в ТРЦ "Зимняя вишня"
Content nn1spoiokx8
ТЦ «Зимняя вишня» вновь охвачен дымом
Content amptfoxqzew
МЧС сообщило точное количество погибших при пожаре в «Зимней вишне»
Content
В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня»

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?