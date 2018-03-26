Три человека задержаны по делу о пожаре в кемеровском ТЦ

Три человека арестованы в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня».

Напомним, по факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Отмечается, что среди задержанных директор ТЦ Надежда Судденок. В настоящее время она находится на допросе в следственном комитете.

На сегодняшний момент по официальным данным, при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 37 человек, 82 пострадали. Без вести пропали 64 человека, в том числе дети. По словам вице-губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, среди без вести пропавших группа детей из Томска и 12 школьников из поселка Трещевский.