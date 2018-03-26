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Здание кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» будет снесено

26 марта 2018 в 11:47

В Кемерове продолжаются спасательные работы в ТЦ «Зимняя вишня». По словам главы МЧС РФ Владимира Пучкова, обстановка на объекте крайне сложная.

Как заявил вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов, пострадавшее здание скорее всего будет снесено.

- После крупного пожара объект не подлежит дальнейшей эксплуатации. Все конструкции подвержены деформациям. В ближайшее время будет принято решение о целесообразности полного сноса здания, - заявил Чернов.

Известно, что уже подготовлены две площадки для складирования строительного мусора, проработаны маршруты его отгрузки, техника также готова к работе.


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