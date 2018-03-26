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Выросло количество погибших при пожаре в «Зимней вишне»

26 марта 2018 в 12:23

Согласно последним данным, число погибших людей составляет 48 человек.

Как сообщил заместитель министра МЧС России Владлена Аксёнов, всего при обследовании здания торгового здания была подтверждена смерть 48 человек, 19 из которых направили в учреждения судебно-медицинской экспертизы. Также известно, что два человека, которые пострадали во время пожара, в тяжёлом состоянии.

Количество людей, числившихся в списке пропавших без вести, сократилось до 27.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Сейчас специалисты тушат мелкие очаги, проливают объект, разбирают завалы. С семьями пострадавших работают психологи.


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