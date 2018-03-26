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В Кузбассе проверят торговые центры после пожара в «Зимней вишне»

26 марта 2018 в 12:50

Об этом сообщил заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.

- Проверки однозначно будут проводиться. Сейчас мы определим механизм, по которому будут проверки, но самое сложное, что во всех наших торговых центрах ситуация аналогична с точки зрения детских центров и кинотеатров на верхних этажах, - пояснил он.

Слова соболезнования всем семьям, близким и друзьям погибших выразил мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов. Градоначальник заявил, что в связи со случившемся в Новокузнецке также пройдут внеплановые проверки всех помещений, в которых есть торговые сети, ТРЦ, склады. Также они затронут учреждения культуры, образования, спорта с массовым пребыванием людей.


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