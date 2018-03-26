В Кузбассе проверят торговые центры после пожара в «Зимней вишне»

Об этом сообщил заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.

- Проверки однозначно будут проводиться. Сейчас мы определим механизм, по которому будут проверки, но самое сложное, что во всех наших торговых центрах ситуация аналогична с точки зрения детских центров и кинотеатров на верхних этажах, - пояснил он.

Слова соболезнования всем семьям, близким и друзьям погибших выразил мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов. Градоначальник заявил, что в связи со случившемся в Новокузнецке также пройдут внеплановые проверки всех помещений, в которых есть торговые сети, ТРЦ, склады. Также они затронут учреждения культуры, образования, спорта с массовым пребыванием людей.