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Число погибших в «Зимней вишне» выросло до 53

26 марта 2018 в 14:08

Оперативный штаб сообщил об увеличении числа погибших при пожаре в «Зимней вишне» до 53.

- В ходе поисково-спасательных работ в торговом центре в Кемерове дополнительно обнаружены тела 14 погибших. Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек, — рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Известно, что 12 человек находятся в больницах, ещё 36 отпущены на амбулаторное лечение. Без вести пропавшими числятся 59 человек.

Сотрудники МЧС продолжают тушить мелкие очаги возгораний и проводят разбор завалов.

Также СМИ опубликовали официальный список погибших.


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