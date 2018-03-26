Число погибших в «Зимней вишне» выросло до 53

Оперативный штаб сообщил об увеличении числа погибших при пожаре в «Зимней вишне» до 53.

- В ходе поисково-спасательных работ в торговом центре в Кемерове дополнительно обнаружены тела 14 погибших. Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек, — рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Известно, что 12 человек находятся в больницах, ещё 36 отпущены на амбулаторное лечение. Без вести пропавшими числятся 59 человек.

Сотрудники МЧС продолжают тушить мелкие очаги возгораний и проводят разбор завалов.

Также СМИ опубликовали официальный список погибших.