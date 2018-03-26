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Красный Крест начал сбор средств пострадавшим в ТРЦ "Зимняя вишня"

26 марта 2018 в 14:42

Кемеровское отделение Российского Красного Креста сообщило о начале сбора средств, которые будут направлены пострадавшим во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Перевести деньги можно на сайте отделения, установив пометку «Помощь пострадавшим при пожаре».

Также можно перевести средства в любом отделении банка. Реквизиты для перевода:

ИНН/КПП: 4207013405/420501001;

Отделение № 8615 г. Кемерово;

Расчетный счет 40703810426020100054;

Кор. счет 30101810200000000612;

БИК 043207612.

В назначении платежа необходимо указать "оказание помощи пострадавшим при пожаре".

Информацию можно уточнить по телефону: 8 (3842) 75-04-76.


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