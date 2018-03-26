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МЧС сообщило точное количество погибших при пожаре в «Зимней вишне»

26 марта 2018 в 15:56

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил окончательное количество погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

По официальной информации, число жертв пожара составило 64 человека, шесть тел еще не поднято. Точное количество погибших детей неизвестно.

- Будет назначена генная экспертиза, которая точно определит число детей, - пояснил Пучков.

Известно, что пострадавших или погибших среди пожарных и спасателей нет.

Разбор завалов продолжается, проводятся все необходимые мероприятия, которые позволят в кратчайшие сроки ликвидировать последствия ужасной трагедии.


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