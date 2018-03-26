В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Как уточнили в пресс-службе администрации, траур продлится с 27, 28 и 29 марта. Об изменении сетки вещания в связи с трагедией уже сообщили Первый канал, СТС и РЕН ТВ. Учреждения культуры города отменили представления до конца недели.

По просьбе губернатора области Амана Тулеева пройдет всекузбасский межконфессиональный молебен по погибшим и пострадавшим при пожаре.

Напомним, согласно последним данным, в результате пожара, произошедшего 25 марта, погибли 64 человека. Еще шестеро остаются пропавшими без вести. По данным СК, в общей сложности в результате пожара пострадали 44 человека. 10 из них находятся в больницах. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны четыре человека.