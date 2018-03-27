Трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня": ВЫ ТОЖЕ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ!

Страшная трагедия, произошедшая в минувшее воскресенье в Кемерове, стала настоящим шоком для всей страны, но прежде всего для самой областной столицы. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» уже вошел в число самых массовых за последние годы. Так или иначе беда коснулась каждого кузбассовца: у многих погибли или пострадали родственники, соседи, знакомые, знакомые знакомых…

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы, на месте в круглосуточном режиме работают следователи. С семьями, друзьями, родными и близкими погибших и пострадавших в страшной трагедии работают психологи и психиатры. Местные жители и гости города с цветами, свечами и детскими игрушками идут к стихийному мемориалу около сгоревшего ТЦ, чтобы почтить память всех погибших. А в социальных сетях и лавочках во дворах люди строят страшные, порой нелепые догадки о случившемся! Между тем, рассуждения и догадки вряд ли приведут к какому-либо положительному результату. А вот оказать помощь пострадавшим семьям – действительно в наших силах.

ДЕНЬГАМИ

Так, Кемеровское отделение Российского Красного Креста сообщило о начале сбора средств, которые будут направлены пострадавшим во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Перевести деньги можно на сайте Кемеровского регионального отделения РКК в разделе «ПОМОЧЬ»/«помочь пострадавшим при пожаре».

Также можно перевести средства в любом отделении банка. Реквизиты для перевода:

ИНН/КПП: 4207013405/420501001;

Отделение № 8615 г. Кемерово;

Расчетный счет 40703810426020100054;

Кор. счет 30101810200000000612;

БИК 043207612.

В назначении платежа необходимо указать "оказание помощи пострадавшим при пожаре".

Информацию можно уточнить по телефону: 8 (3842) 75-04-76.

Еще один расчетный счет для помощи пострадавшим и семьям погибших на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» открыт в Новокузнецке.

Реквизиты для безвозмездных перечислений:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Кемеровской области (Администрация города Новокузнецка л/с 04393033650)

ИНН 4216005979 КПП 421701001

Р/СЧЕТ 40101810400000010007

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Отделение Кемерово г. Кемерово

БИК 043207001

ОКТМО: 32731000

КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ: 900 2 07 04050 04 0000 180

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (для оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»).

Обратите внимание, только безналичный расчет и подробные реквизиты. Если вам пишут частные лица и просят перевести деньги, говоря "общий сбор на похороны" или "для помощи пострадавшим", ничего им не переводите. Это мошенники. Не дайте им себя обмануть!

ДЕЛОМ

Еще в понедельник утром горожане выстроились в длинную очередь возле Кемеровского областного центра крови. В медицинском учреждении благодарят всех, кто проявил инициативу, так как запасы донорской крови никогда не бывают лишними. Однако попросили заранее узнавать о необходимости донорской крови:

+7 (3842) 52-22-74 — по этому телефону можно узнать о необходимости донорской крови;

+7 (3842) 52-12-91 или +7 (905) 910-37-29 — по этим номерам можно получить дополнительную информацию.

ИНФОРМАЦИЕЙ

Горожане могут помочь следствию. Тех, кто обладает информацией о происшествии, а также причинах пожара, просят звонить по телефонам Следственного комитета: +7 (3842) 36-99-83, +7 (960) 924-22-70, +7 (909) 517-00-98.

Также следственный комитет обратился к взрослым с детьми, находившимся в момент возгорания в игровой зоне с мягкими кубиками в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

– Возможно именно свидетельство вашего ребёнка поможет в восстановлении картины преступления и установлении истинной причины возникновения пожара, - говорится в сообщении ведомства.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МЧС

Напомним, что для родных и близких погибших, пострадавших и пропавших без вести людей в Главном управлении МЧС России по Кемеровской области работает телефон "Горячей линии" +7 (3842) 58-23-33.