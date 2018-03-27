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Путин возложил цветы к стихийному мемориалу возле ТРЦ «Зимняя вишня»

27 марта 2018 в 11:14

Прибывший в Кемерово президент России Владимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу погибшим на пожаре в «Зимней вишне».

Глава государства возложил букет роз в память о детях и взрослых, оказавшихся в огненной ловушке.

Между тем, на главной площади Кемерова продолжается многотысячный митинг – горожане требуют от властей правды о трагедии и появления на площади Советов президента РФ. Замгубернатора Кемеровской области Серегй Цивилев пояснил, что не знает о планах президента.


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