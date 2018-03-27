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На площади Советов в Кемерове начался митинг: горожане требуют губернатора

27 марта 2018 в 11:07

Утром, 27 марта на центральной площади Кемерова собрались более двух тысяч человек. Сначала люди просили власти пустить их на площадь, затем сами пробили ограждения и зашли.

Горожане вышли к зданию областной администрации и потребовали, чтобы к ним вышел губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Однако пока с ними общаются глава города Илья Сердюк и замгубернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Пока они не могут пояснить, появится ли Тулеев на площади Советов.

Некоторые из митингующих требуют отставки действующих властей. Известно, что к настоящему моменту количество митингующих увеличилось до 4 тысяч. Помимо губернатора, обравшиеся ожидают появления прибывшего в Кемерово президента РФ Владимира Путина.


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