На площади Советов в Кемерове начался митинг: горожане требуют губернатора

Утром, 27 марта на центральной площади Кемерова собрались более двух тысяч человек. Сначала люди просили власти пустить их на площадь, затем сами пробили ограждения и зашли.

Горожане вышли к зданию областной администрации и потребовали, чтобы к ним вышел губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Однако пока с ними общаются глава города Илья Сердюк и замгубернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Пока они не могут пояснить, появится ли Тулеев на площади Советов.

Некоторые из митингующих требуют отставки действующих властей. Известно, что к настоящему моменту количество митингующих увеличилось до 4 тысяч. Помимо губернатора, обравшиеся ожидают появления прибывшего в Кемерово президента РФ Владимира Путина.