Пять кемеровчан вместе с мэром Кемерова объедут морги

Напомним, на митинге горожане потребовали от представителей власти сказать правду о количестве жертв.

Стало известно, что мэр Кемерова Илья Середюк отправился в объезд по городским моргам вместе с группой из пяти кемеровчан, выбранных из толпы митингующих.

Середюк пояснил, что действия, которые они сейчас совершают, абсолютно незаконны, так как «в теории в морг не пускают никого, даже мэра». Сейчас глава города и горожане попробуют попасть внутрь в качестве исключения. При этом стихийные «понятые» не верят, что им покажут все трупы и предоставят достоверную информацию об их количестве.

Фото: соцсети