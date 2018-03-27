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Кемеровчане отправились проверить информацию о 200 подготовленных могилах

27 марта 2018 в 11:51

По словам очевидцев, на одном из кладбищ Кемерово подготовлено 200 могил для погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Известно, что на стихийной встрече с властями на площади Советов одна из присутствующих сообщила, что на одном из кладбищ города выкопано как минимум 200 могил для жертв трагедии. Митингующие поинтересовались, для кого предназначены эти места.

Не получив от властей ответа, группа митингующих решила отправится на кладбище, чтобы воочию увидеть могилы и прояснить ситуацию.

Собравшиеся на площади Советов горожане требуют отправить Тулеева в отставку, областные и городские власти под суд, а также огласить реальный список погибших на пожаре. В официальные данные горожане не верят.


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