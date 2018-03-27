«Виновные будут наказаны»: Владимир Путин посетил Кемерово после трагедии в «Зимней вишне»

Прибывший сегодня утром в Кемерово президент РФ Владимир Путин провел совещание, возложил цветы к стихийному мемориалу около ТЦ «Зимняя вишня», посетил областную больницу и пообщался с кемеровчанами, прибывшими в морг для проверки количества жертв.

Как мы писали ранее, утром глава государства прибыл в областную столицу и возложил букет роз в память о детях и взрослых, оказавшихся в огненной ловушке.

Также президент посетил областную больницу скорой медицинской помощи. Там он пообщался с 18-летним юношей, выпрыгнувшим с четвёртого этажа торгового центра во время пожара. Молодой человек рассказал о своем самочувствии и о первых минутах ЧП. По словам пострадавшего, сначала никто не мог даже представить, всю серьезность ситуации. Владимир Путин лично пожал руки пострадавшим и пожелал им скорейшего выздоровления.

В это время на площади Советов продолжался митинг в память о жертвах пожара. Горожане требовали достоверной информации о количестве жертв и личного присутствия губернатора. В ходе митинга мэр Кемерова Илья Середюк принял решение объехать морги вместе с группой из пяти горожан, выбранных из толпы митингующих.

Владимир Путин лично пообщался с кемеровчанами, побывавшими в морге для проверки количества жертв. В ходе беседы он выразил свои соболезнования и признал, что это большая трагедия не только для города, но и для всей страны. Также президент заверил, что все виновные будут обязательно наказаны.

— Есть следственная группа из 100 человек, прилетели из Москвы. Они пройдут по всей цепочке, начиная с сотрудника ЧОПа, который отключил сигнализацию, заканчивая теми, кто давал разрешения о том, чтобы переделать фабрику в торговый центр. Они здесь никого не будут прикрывать.

Как сообщил местные СМИ, в ходе разговора Владимир Путин неоднократно спросил у мэра Кемерова, почему здание «Зимней вишни» не было проверено на предмет пожарной безопасности.

Также известно, что Владимир Путин провел в Кемерове совещание, в ходе которого заявил, что одними из причин трагедии стали халатность и разгильдяйство.

Фото: пресс-служба президента РФ