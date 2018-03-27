Выпрыгнувший из горящего ТЦ мальчик вышел из комы

Одиннадцатилетний кемеровчанин, выпрыгнувший из окна четвертого этажа горящей «Зимней вишни» пришел в сознание.

Ранее мальчик находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственного дыхания. Как сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сейчас он переведен на самостоятельное дыхание, общается и рассказывает о случившемся, самостоятельно ест. Компьютерная томография показала улучшение его состояния.

​Напомним, что пострадавший мальчик остался сиротой. Его родители и сестра погибли 25 марта на страшном пожаре в Кемерове.