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Выпрыгнувший из горящего ТЦ мальчик вышел из комы

27 марта 2018 в 16:08

Одиннадцатилетний кемеровчанин, выпрыгнувший из окна четвертого этажа горящей «Зимней вишни» пришел в сознание.

Ранее мальчик находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственного дыхания. Как сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сейчас он переведен на самостоятельное дыхание, общается и рассказывает о случившемся, самостоятельно ест. Компьютерная томография показала улучшение его состояния.

​Напомним, что пострадавший мальчик остался сиротой. Его родители и сестра погибли 25 марта на страшном пожаре в Кемерове.


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