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Полиция просит помочь в розыске предполагаемого преступника

28 марта 2018 в 09:27

В Кузбассе разыскивают Алексея Дождикова, 1972 года рождения. Его подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, мужчина является уроженцем Алтайского края, но живёт в Кемерове. При этом он не появляется по адресу регистрации, скрывается от органов предварительного следствия.

Тех, кто знает, где может находиться подозреваемый, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (3842) 39-06-44, 39-06-10 или 02. Анонимность гарантируется.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области


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