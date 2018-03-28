Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Новокузнецких торговых центрах нашли нарушени...

В Новокузнецких торговых центрах нашли нарушения правил пожарной безопасности

28 марта 2018 в 13:10

В южной столице Кузбасса комиссия из сотрудников различных надзорных органов (прокуратуры, противопожарной службы и др.) проверила ТЦ «Комета» и «Ника» на предмет пожарной безопасности. В ходе проверки выявлены некоторые нарушения.

По словам проверяющих, в зданиях установленная система сигнализации не передает сигнал на пульт «01». Кроме того, многие арендаторы нарушали технику безопасности, захламляя проходы и храня горючие материалы.

Все нарушения зафиксированы. В ближайшее время будут проверены все ТЦ Новокузнецка.


Читайте также

Content
Кемеровчане отправились проверить информацию о 200 подготовленных могилах
Content
«Виновные будут наказаны»: Владимир Путин посетил Кемерово после трагедии в «Зимней вишне»
Content v kaliningrade skoraya pomoshch sbila rebenka 113830
Выпрыгнувший из горящего ТЦ мальчик вышел из комы
Content
Полиция просит помочь в розыске предполагаемого преступника

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?