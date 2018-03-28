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Власти пообещали трудоустроить работников сгоревшего торгового центра

28 марта 2018 в 13:22

В департаменте труда и занятости населения администрации области сообщили, что сотрудникам «Зимней вишни» помогут с трудоустройством. В ТЦ было зарегистрировано 116 организаций. Пока нет точной цифры, сколько людей потеряли работу. Список составляется. По словам Дмитрия Мелешкина, начальника отдела организации труда, если взять в среднем по 3 сотрудника, то получится уже больше 300 человек.

Сейчас изучаются вакансии, чтобы трудоустроить людей, идет поиск площадей для арендаторов, которые раньше разместили свой бизнес в «Зимней вишне». Но работа осложняется проблемами с документацией.


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