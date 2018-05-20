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Посетители и сотрудники кемеровской «Ленты» эвакуировались по сигналу пожарной тревоги

20 мая 2018 в 15:15

В городском паблике в соцсети кемеровчане сообщили о сработавшей сигнализации в гипермаркете «Лента» на Южном. Инцидент произошел вчера вечером, около 19:30.

Как рассказали свидетели произошедшего, несмотря на то, что людей было много, все вышли из здания оперативно и организованно. Запахов дыма и гари никто не почувствовал.

От МЧС сообщений о пожаре в здании не поступало, и официальной информации об эвакуации нет. По словам посетителей, возможной причиной мог стать рюкзак, оставленный в туалете гипермаркета.

Фото: Вконтакте


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