Посетители и сотрудники кемеровской «Ленты» эвакуировались по сигналу пожарной тревоги

В городском паблике в соцсети кемеровчане сообщили о сработавшей сигнализации в гипермаркете «Лента» на Южном. Инцидент произошел вчера вечером, около 19:30.

Как рассказали свидетели произошедшего, несмотря на то, что людей было много, все вышли из здания оперативно и организованно. Запахов дыма и гари никто не почувствовал.

От МЧС сообщений о пожаре в здании не поступало, и официальной информации об эвакуации нет. По словам посетителей, возможной причиной мог стать рюкзак, оставленный в туалете гипермаркета.

Фото: Вконтакте