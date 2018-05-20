Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Анжеро-Судженске парень украл аккумулятор, чт...

В Анжеро-Судженске парень украл аккумулятор, чтобы поставить в свой автомобиль

20 мая 2018 в 15:44

В городе Анжеро-Судженск к правоохранителям обратился 40-летний местный житель, когда ночью кто-то украл аккумулятор из его машины. Полицейские по горячим следам быстро вычислили подозреваемого.

Им оказался 24-летний парень, который признался в краже. Он рассказал, что ночью был пьян. Похищенный аккумулятор он хотел установить в свое авто.

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело, ему грозит до 2 лет заключения, а похищенная вещь возвращена владельцу.


Читайте также

Content z7q538xwufm
В Кемерове пьяный водитель «Нивы» врезался в дерево
Content 22
В Кузбассе произошло смертельное ДТП с двумя погибшими
Content vypal iz okna
В Новокузнецке пожилой пациент скончался, выпав из окна больницы
Content 7e3aaff43ca97ae81e75e165d3a947241463275271
В Кемерове произошел пожар в двухквартирном доме

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?