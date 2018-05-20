В Анжеро-Судженске парень украл аккумулятор, чтобы поставить в свой автомобиль

В городе Анжеро-Судженск к правоохранителям обратился 40-летний местный житель, когда ночью кто-то украл аккумулятор из его машины. Полицейские по горячим следам быстро вычислили подозреваемого.

Им оказался 24-летний парень, который признался в краже. Он рассказал, что ночью был пьян. Похищенный аккумулятор он хотел установить в свое авто.

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело, ему грозит до 2 лет заключения, а похищенная вещь возвращена владельцу.