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В Кузбассе вновь продлили отопительный сезон

21 мая 2018 в 09:48

Напомним, ранее отопительный сезон в регионе уже продлевали, его планировалось завершить до 21 мая. 

Сегодня начальник отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «СГК» Олег Бритвин сообщил о том, что в Кемерове сегодня отключений не последует. Отопительный сезон будет продлён до особого распоряжения властей. Связано это с холодной погодой, которая наблюдается в регионе.

В итоге отопительный сезон в Кемерове продлили до 23 мая включительно. В большинстве остальных городов региона, по предварительным данным, до 22-23 мая, а в Ижморском районе – до 24 мая. Ранее Олег Бритвин также писал, что тепло также не перестанут подавать в дома до 25 мая в Новокузнецке, Белове и Мысках.

Кроме того, специалисты скорректируют ранее опубликованные графики гидравлических испытаний сетей.


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