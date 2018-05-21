В Кузбассе вновь продлили отопительный сезон

Напомним, ранее отопительный сезон в регионе уже продлевали, его планировалось завершить до 21 мая.

Сегодня начальник отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «СГК» Олег Бритвин сообщил о том, что в Кемерове сегодня отключений не последует. Отопительный сезон будет продлён до особого распоряжения властей. Связано это с холодной погодой, которая наблюдается в регионе.

В итоге отопительный сезон в Кемерове продлили до 23 мая включительно. В большинстве остальных городов региона, по предварительным данным, до 22-23 мая, а в Ижморском районе – до 24 мая. Ранее Олег Бритвин также писал, что тепло также не перестанут подавать в дома до 25 мая в Новокузнецке, Белове и Мысках.

Кроме того, специалисты скорректируют ранее опубликованные графики гидравлических испытаний сетей.