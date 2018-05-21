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В Кемерове убили девушку-подростка и её отца

21 мая 2018 в 10:12

Двойное убийство произошло в минувшее воскресенье в Заводском районе областной столицы.

Как сообщили в следственном комитете Российской Федерации по Кемеровской области, около 10:30 20 мая в отдел полиции поступило сообщение о том, что 16-летней девушке и 57-летнему мужчине причинили ножевые ранения. Прибывшие на место врачи «скорой помощи» констатировали смерть пострадавших. По данному факту следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело. Подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки.

«В ходе масштабных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с оперативниками ОУР управления МВД России по г. Кемерово и отдела МВД России по Тисульскому району по горячим следам задержали подозреваемого в двойном убийстве в пгт Тисуль», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В настоящее время следователи опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства преступления.


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