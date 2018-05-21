Кемеровчан приглашают на первый турнир по ДАРТС

26 мая Кемеровский Дартс клуб 🎯 впервые в нашем городе проводит турнир по Дартс!!! У вас есть прекрасная возможность весело провести субботу и попробовать что-то новое! В программе: дартс, дартс и еще раз дартс!!!

Приглашены гости из г. Осинники 😉 А кроме того, на турнире будет присутствовать самый настоящий судья!

Главный судья турнира Елена Сапожникова (г. Осинники).

Для участия в турнире необходима предварительная регистрация (по телефону или личное сообщение в группе «ВКонтакте»). Количество участников ограничено! ☝

Играть будем в #501, будет командный зачет и личный. Вступительный взнос всего 100 рублей!

Ждем всех желающих 26 мая по адресу: ул. Кирова, 14. Начинаем в 12:00!

Подтвердить участие можно ЗДЕСЬ