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В ДТП на кузбасской трассе погибли два человека и лось

21 мая 2018 в 12:28

ДТП произошло около 20:00 21 мая на 24 км автодороги «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий».

По предварительным данным, водитель «Газели» сбил на трассе лося, из-за чего совершил аварийную остановку.

«Через некоторое время на тушу уже сбитого животного совершил наезд водитель автомобиля Hyundai, после этого иномарка столкнулась со стоящей на обочине «Газелью», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В результате аварии погибли водитель иномарки его пассажир погибли. Водитель «Газели» госпитализирован.

Фото, видео vk.com / "Регион-42 Кемерово"


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