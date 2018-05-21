Стали известны подробности убийства 16-летней кемеровчанки и ее отца

В Следственном комитете рассказали, что двойное убийство в Заводском районе совершил сантехник-наркоман.

По версии следствия, задержанный несколько дней ремонтировал и менял в квартире потерпевших. Позже стало известно, что в ТСЖ он работал неофициально.

В день убийства он в очередной раз пришел в дом жертв и неожиданно для хозяев достал нож. Злоумышленник нанёс ранения девочке и мужчине. Жена успела закрыться в комнате, вызвать полицию и скорую помощь. К тому времени преступник успел похитить золотые часы и цепочку, и покинуть место преступления, оставив нож со следами крови.

«Подозреваемый был задержан у знакомых в Тисуле, куда он успел уехать. Сотрудники уголовного розыска провели грамотное задержание, злоумышленник не успел оказать какого-либо сопротивления», - сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Установлено, что задержанный является наркозависимым, к моменту задержания он уже успел сдать в ломбард цепочку и приобрести наркотик.

В настоящее время 31-летнему мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство двух лиц», решается вопрос о заключении его под стражу.

В ведомстве уточнили, что задержанный воспользовался статьёй 51 Конституции РФ и отказался от показаний.