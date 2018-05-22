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В Заводском районе Кемерова автомобиль сбил девушку

22 мая 2018 в 09:24

По словам свидетелей, пострадавшую госпитализировали.

ДТП произошло 21 мая на Южном на пересечении Радищева и Космической.  Здесь около 18:30 автомобиль сбил пешехода.

Как сообщили очевидцы аварии, пострадавшей девушке потребовалась госпитализация.

«Девушку увезли на скорой помощи. На месте работали сотрудники ГИБДД», – сообщил один из свидетелей.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

 

Фото: vk.com / "Регион-42 Кемерово"


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