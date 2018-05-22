В Заводском районе Кемерова автомобиль сбил девушку

По словам свидетелей, пострадавшую госпитализировали.
ДТП произошло 21 мая на Южном на пересечении Радищева и Космической. Здесь около 18:30 автомобиль сбил пешехода.
Как сообщили очевидцы аварии, пострадавшей девушке потребовалась госпитализация.
«Девушку увезли на скорой помощи. На месте работали сотрудники ГИБДД», – сообщил один из свидетелей.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
Фото: vk.com / "Регион-42 Кемерово"
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