В ГИБДД рассказали подробности аварии на Южном

Предварительно известно, что 18-летняя пострадавшая переходила дорогу на «красный».

В ГИБДД подтвердили факт аварии и рассказали, что за рулем ВАЗа, сбившего девушку, находился 32-летний мужчина.

«Водитель ВАЗ-2110 сбил пешехода, которая, предварительно, переходила дорогу по регулируемому переходу на запрещающий знак светофора. Ей назначили стационарное лечение», – сообщили в ведомстве.

Правоохранители еще раз напомнили водителям о необходимости снижать скорость и быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам. Пешеходам, в свою очередь, следует переходить дорогу, только убедившись, что водители всех транспортных средств вас заметили и уступают дорогу.