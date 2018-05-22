Подросток из Киселёвска из мести поджег автомобиль пожилого соседа

17-летнему кузбассовцу грозит до пяти лишения свободы.

Закончено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Киселёвска. В октябре 2017 года в полицию обратился 60-летний потерпевший. Мужчина рассказал, что у него сгорел автомобиль «Газель». По заключению экспертов, причиной возгорания стал поджог.

«Полицейские выяснили, что автовладелец, обнаружив в своей машине разбитое боковое стекло, обвинил в этом юного соседа. Несовершеннолетний киселевчанин обиделся на необоснованные претензии в свой адрес и решил отомстить пенсионеру. Ночью он через разбитое стекло забросил в кабину грузовика бутылку с горючей смесью и поджег её», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Подозреваемый был задержан. В настоящее время материалы дела переданы в суд, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.