Прокопчанин попал в больницу после столкновения с бетонным столбом

Мужчина не справился с управлением и врезался на Mitsubishi Galant в бетонную конструкцию.

ДТП произошло 22 мая в Прокопьевске на улице Проспектной.

«По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд на препятствие. 38-летнему мужчине назначили стационарное лечение», – уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Госавтоинспекция еще раз призвала автомобилистов к соблюдению безопасных скоростного режима, бокового интервала и дистанции, а также отказу от необдуманных манёвров.

Фото: Прокопьевск.ру