Прокопчанин попал в больницу после столкновения с бетонным столбом

Мужчина не справился с управлением и врезался на Mitsubishi Galant в бетонную конструкцию.
ДТП произошло 22 мая в Прокопьевске на улице Проспектной.
«По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд на препятствие. 38-летнему мужчине назначили стационарное лечение», – уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.
Госавтоинспекция еще раз призвала автомобилистов к соблюдению безопасных скоростного режима, бокового интервала и дистанции, а также отказу от необдуманных манёвров.
Фото: Прокопьевск.ру
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