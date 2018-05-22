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Прокопчанин попал в больницу после столкновения с бетонным столбом

22 мая 2018 в 15:29

Мужчина не справился с управлением и врезался на Mitsubishi Galant в бетонную конструкцию.

ДТП произошло 22 мая в Прокопьевске на улице Проспектной.

«По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд на препятствие. 38-летнему мужчине назначили стационарное лечение», – уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Госавтоинспекция еще раз призвала автомобилистов к соблюдению безопасных скоростного режима, бокового интервала и дистанции, а также отказу от необдуманных манёвров.

 

Фото: Прокопьевск.ру


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