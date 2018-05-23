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Новокузнечанин выжил после падения с 4-го этажа

23 мая 2018 в 09:58

Инцидент произошел 22 мая на улице 11 Гвардейской Армии.

Около 19:00 в дежурную часть скорой помощи поступил сигнал о том, что на земле возле дома лежит мужчина.

Выяснилось, что пострадавший выпал из окна четвертого этажа. Медики диагностировали у 51-летнего новокузнечанина множественные переломы и другие повреждения, несмотря на травмы, кузбассовцу удалось выжить.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

 


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