Новокузнечанин выжил после падения с 4-го этажа

Инцидент произошел 22 мая на улице 11 Гвардейской Армии.

Около 19:00 в дежурную часть скорой помощи поступил сигнал о том, что на земле возле дома лежит мужчина.

Выяснилось, что пострадавший выпал из окна четвертого этажа. Медики диагностировали у 51-летнего новокузнечанина множественные переломы и другие повреждения, несмотря на травмы, кузбассовцу удалось выжить.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.