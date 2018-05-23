Ночью в Кемерове сгорел автомобиль Renault (видео)

Пожар произошел около 3:00 ночи 23 мая на улице Веры Волошиной.

Всего к тушению пожара от МЧС привлекались восемь человек и две единицы техники.

«На момент прибытия первого подразделения автомобиль Renault Kaptur 2017 года выпуска горел открытым пламенем. В результате обгорели моторный отсек и салон на площади два «квадрата». По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.

Очевидцы выложили в социальных сетях видео с места происшествия. На кадрах видно, что автомобиль расположенный на стоянке, горит открытым пламенем.

Фото: vk.com/ «Регион-42»

Видео: vk.com/ «Инцидент. Кемерово»