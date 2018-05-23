На трассе в Яйском районе перевернулась Mazda: есть пострадавший

34-летний водитель иномарки получил травмы из-за неудачного обгона.

ДТП произошло на трассе «Анжеро-Судженск — Яя — Ижморский». Mazda MPV съехала с дороги и перевернулась.

«Предварительно установлено, что SsangYong Istana и Маzda двигались в попутном направлении. Во время обгона водитель SsangYong не убедился в безопасности маневра и создал помеху для движения Mazda, которая тоже совершала обгон. В итоге Mazda cъехала с дороги и перевернулась», - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

В результате аварии пострадал 34-летний водитель перевернувшегося авто. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.