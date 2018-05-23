Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кемерове вновь продлили отопительный сезон

В Кемерове вновь продлили отопительный сезон

23 мая 2018 в 12:53

Об этом сообщил пресс-секретарь СГК Олег Бритвин.

«По решению мэрии отопительный сезон вновь продлён. До конца текущей недели. Так что отключением тепла СГК и коммунальные службы города займутся в понедельник 28 мая. Лета нет, но вы держитесь!» — сообщил Олег Бритвин на своей странице в соцсетях.

Отметим, что в Кемеровской области наблюдается самый холодный май за последние несколько лет. Обычно отопительный сезон в Кузбассе заканчивается 15 мая, однако в этом году сроки отключения переносятся уже второй раз.


Читайте также

Content z7q538xwufm
В Кемерове пьяный водитель «Нивы» врезался в дерево
Content 22
В Кузбассе произошло смертельное ДТП с двумя погибшими
Content vypal iz okna
В Новокузнецке пожилой пациент скончался, выпав из окна больницы
Content 7e3aaff43ca97ae81e75e165d3a947241463275271
В Кемерове произошел пожар в двухквартирном доме

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?