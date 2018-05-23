В Кемерове вновь продлили отопительный сезон

Об этом сообщил пресс-секретарь СГК Олег Бритвин.

«По решению мэрии отопительный сезон вновь продлён. До конца текущей недели. Так что отключением тепла СГК и коммунальные службы города займутся в понедельник 28 мая. Лета нет, но вы держитесь!» — сообщил Олег Бритвин на своей странице в соцсетях.

Отметим, что в Кемеровской области наблюдается самый холодный май за последние несколько лет. Обычно отопительный сезон в Кузбассе заканчивается 15 мая, однако в этом году сроки отключения переносятся уже второй раз.