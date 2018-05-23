Власти Кемерова опубликовали новый график отключения горячей воды

В связи с тем, что в областной столице были сдвинуты сроки завершения отопительного сезона, изменились и сроки отключения горячего водоснабжения.

Так, отключения начнутся 28 мая вместо ранее озвученной даты 21 мая. Подробнее с графиками отключения можно ознакомиться ЗДЕСЬ

Первыми по-прежнему попадут под отключения потребители 1 и 7 групп: часть домов Центрального, Ленинского, Заводского и Рудничного районов (микрорайоны на участке проспекта Шахтёров от проспекта Кузбасского и до улицы Ракитянского). Здесь горячей воды не будет с 28 мая по 9 июня.

Также опрессовка пройдёт в посёлках Кедровка, Промышлённовский и Ягуновский. В связи с этим, в Кедровке горячей воды не будет с 28 мая по 2 июня, в Промышлённовском – с 4 июня по 8 июня, в Ягуновском – с 28 мая по 1 июня.

С 4 июня по 9 июня (8-я группа) на прочность проверят теплосети Рудничного района на участке от пр. Кузбасского до ул. Нахимова. Без горячей воды останутся жители домов по улицам Терешковой, Тульской, Ногинской, Авроры, Мамонтова, Цимлянская, Сосновый бульвар, пр. Шахтёров (от пр. Кузбасского до ул. Нахимова). С 4 по 9 июня пройдут гидравлические испытания инженерных сетей котельных №18 и 35 в Рудничном районе, ограничения в подаче горячей коснутся жителей ул. Суворова, пер. Нартова,1А, Б; ул. Дегтярева,5, 6, 7.

С 13 по 26 июня горячее водоснабжение отключат в домах 2-й и 5-й группы. Отключение коснется жителей части Центрального, Ленинского районов и части потребителей Кировского района.

С 18 июня по 22 июня приостановится работа котельной №26 – под отключение попадут жилые дома по ул. Ю. Гагарина, 47, 49, 51, 51А, 52, ул. Гвардейская, 60А.

С 27 июня по 10 июля – гидравлические испытания запланированы на теплосетях у потребителей заискитимской части Центрального района, Ленинского и Кировского районов (3-я и 6-я группы).

С 11 июля по 24 июля (на 14 дней) без горячей воды останутся потребители 4-й группы. Это часть домов Центрального, Заводского, Ленинского районов.