В Юрге выпала из окна 13-летняя девочка

В Кузбассе полицейские выясняют обстоятельства, при которых выпала из окна 13-летняя жительница Юрги.

«Девочку доставили в больницу. Медики диагностировали у нее травмы различной степени тяжести», - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что девочка выпала из окна второго этажа. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. По факту происшествия ведется проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.