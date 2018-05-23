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В Юрге выпала из окна 13-летняя девочка

23 мая 2018 в 15:00

В Кузбассе полицейские выясняют обстоятельства, при которых выпала из окна 13-летняя жительница Юрги.

«Девочку доставили в больницу. Медики диагностировали у нее травмы различной степени тяжести», - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что девочка выпала из окна второго этажа. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. По факту происшествия ведется проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.


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