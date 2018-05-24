В Кемеровском районе неизвестные подожгли дом (видео)

23 мая в деревне Жургавань из-за поджога сгорел частный жилой дом и надворные постройки общей площадью 99 кв. м.

«В результате у жилого дома сгорела и обрушилась обрешётка крыши на всей площади, обгорели стены на все всей площади, и сгорели надворные постройки», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Предварительно установлено, что причиной возгорания стал поджог.

Видео: vk.com / "Регион-42 Кемерово"