Дезинсектор из Кемерова очищал квартиры не только от тараканов

В областной столице осудили 34-летнего рецидивиста, работавшего дезинсектором.

Установлено, что потерпевшая вызвала специалиста по борьбе с насекомыми, после его ухода обнаружила пропажу золотого кольца на сумму 18 000 рублей. Подозреваемым стал работник обслуживающей компании, который не вышел на работу на следующий день и уехал из города.

Злоумышленник был задержан в Белове. В суде его вина была доказана, мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно. Похищенную драгоценность вернули законной хозяйке.