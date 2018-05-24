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Дезинсектор из Кемерова очищал квартиры не только от тараканов

24 мая 2018 в 13:35

В областной столице осудили 34-летнего рецидивиста, работавшего дезинсектором.

Установлено, что потерпевшая вызвала специалиста по борьбе с насекомыми, после его ухода обнаружила пропажу золотого кольца на сумму 18 000 рублей. Подозреваемым стал работник обслуживающей компании, который не вышел на работу на следующий день и уехал из города.

Злоумышленник был задержан в Белове. В суде его вина была доказана, мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно. Похищенную драгоценность вернули законной хозяйке.


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В Кемерове произошел пожар в двухквартирном доме

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