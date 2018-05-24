Стали известны подробности смертельного ДТП на выезде из Кемерова

Напомним, 24 мая на улице Таврической столкнулись автомобиль такси ВАЗ-2114 и пригородный автобус «МАЗ», следовавший по маршруту «Кемерово – Плотниково».

В результате аварии на месте погиб водитель легковушки. Кроме того, медицинская помощь потребовалась двум пассажирам автобуса.

«Предварительно установлено, что совершению ДТП предшествовал манёвр, совершённый водителем автомобиля Mitsubishi. Не убедившись в безопасности, он попытался обогнать попутный автобус по встречной полосе, где в тот момент во встречном направлении двигался ВАЗ», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Водитель «ВАЗа» попытался избежать столкновения, однако не справился с управлением и врезался в автобус. В итоге к ликвидации последствий аварии привлекались 12 спасателей.

Фото: vk.com / "Регион-42 Кемерово"