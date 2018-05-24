Кузбассовцы смогут пожаловаться на некачественные детские товары

В преддверие Международного дня защиты детей и летних каникул Роспотребнадзор проводит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха.

С 28 мая по 11 июня несколько ведомств, в том числе региональное управление Роспотребнадзора и областной центр гигиены и эпидемиологии, проведут тематические консультации по вопросам детского отдыха и качества товаров для детей.

Так, в указанный период можно получить консультативную помощь по любым интересующим вопросам в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области по по тел.: 8 (3842) 34-88-19, 36-78-50, 36-65-17, 36-64-88, 36-29-89.

В «Центре гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области » всех желающих проконсультируют по телефонам «горячей линии»: 8 (3842) 64-11-40, 64-20-53.

Также кузбассовцы смогут обратитьс в консультационный центр и пункты для потребителей при «Центре гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» по следующим адресам и телефонам:

г. Кемерово, ул. Авроры, 12, тел.: 8 (3842) 64-67-81; 64-67-82; 8-951-581-3279;

г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 76, тел.: 8 (3843) 37-38-25, 36-86-89;

г. Анжеро-Судженск, ул. Менделеева, 71, тел.: 8 (38453) 5-13-57, 5-16-03;

г. Белово, ул. Чкалова, 2, тел.: 8 (38452) 6-18-45, 6-16-59;

г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 14а, тел.: 8 (38463) 5-66-79, 5-55-98;

г. Мариинск, 1-й Микрорайон, 5а, пом. 3, тел.: 8 (38443) 5-62-47, 5-79-85;

г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 14, тел.: 8 (38475) 3-29-33;

г. Мыски, ул. Рембазовская, 4, тел.: 8 (38474) 2-20-90;

г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19, тел.: 8 (3846) 69-85-58, 69-82-88.