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Новокузнечанин уснул за рулем и травмировал несовершеннолетнего пассажира

24 мая 2018 в 17:04

Авария произошла ночью 23 мая в самом центре южной столицы Кузбасса на улице Кирова.

Водитель «Nissan Sunny» наехал на бордюр.

«Как пояснил водитель, он не заметил, как уснул за рулём во время движения. В последний момент, заметив опасность, мужчина попытался избежать наезда», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Новокузнецка.

В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир иномарки. В ведомстве отметили, что подросток не был пристегнут ремнем безопасности. Медики диагностировали у него травмы.

Госавтоинспекторы напомнили о том, что длительное пребывание за рулем и ночное время суток часто приводят к снижению скорости реакции и повышают риск возникновения ДТП.


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