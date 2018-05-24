Новокузнечанин уснул за рулем и травмировал несовершеннолетнего пассажира

Авария произошла ночью 23 мая в самом центре южной столицы Кузбасса на улице Кирова.

Водитель «Nissan Sunny» наехал на бордюр.

«Как пояснил водитель, он не заметил, как уснул за рулём во время движения. В последний момент, заметив опасность, мужчина попытался избежать наезда», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Новокузнецка.

В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир иномарки. В ведомстве отметили, что подросток не был пристегнут ремнем безопасности. Медики диагностировали у него травмы.

Госавтоинспекторы напомнили о том, что длительное пребывание за рулем и ночное время суток часто приводят к снижению скорости реакции и повышают риск возникновения ДТП.