«Ленте» и «Марии-Ра» запретили открывать магазины в Кузбассе

УФАС запретило ритейлерам открывать новые магазины «Лента» и «Мария-Ра».

«Управление установило, что 25-процентную долю на рынке превысили: ООО «Ленинская торговая база» в Ленинск – Кузнецком районе, ООО «Лента» в Новокузнецком районе, ООО «Розница К -1» в Калтанском, Киселевском, Краснобродском, Междуреченском, Мысковском, Осинниковском, Тайгинском городских округах, Ижморском, Мариинском, Таштагольском районах, ООО «Компания Холидей» в Тяжинском районе», — сообщили в региональном управлении ФАС.

Согласно закону, указанные торговые сети больше не могут покупать или арендовать новые площади для реализации товаров. Компаниям направлены предупредительные письма.