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«Ленте» и «Марии-Ра» запретили открывать магазины в Кузбассе

25 мая 2018 в 09:26

УФАС запретило ритейлерам открывать новые магазины «Лента» и «Мария-Ра».

«Управление установило, что 25-процентную долю на рынке превысили: ООО «Ленинская торговая база» в Ленинск – Кузнецком районе, ООО «Лента» в Новокузнецком районе, ООО «Розница К -1» в Калтанском, Киселевском, Краснобродском, Междуреченском, Мысковском, Осинниковском, Тайгинском городских округах, Ижморском, Мариинском, Таштагольском районах, ООО «Компания Холидей» в Тяжинском районе», — сообщили в региональном управлении ФАС.

Согласно закону, указанные торговые сети больше не могут покупать или арендовать новые площади для реализации товаров. Компаниям направлены предупредительные письма.


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