На Волгоградской в Кемерове иномарка врезалась в столб

Около 5:00 25 мая в районе здания № 13 по улице Волгоградской, до пересечения с проспектом Ленина, врезался в столб автомобиль Mazda Capella.

Фотографии с места происшествия выложили в соцсети «ВКонтакте» свидетели аварии. По их словам, водитель и пассажир иномарки живы, однако получили травмы.

«По предварительным данным, 23-летний мужчина за рулём Mazda не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения. Ему и его 23-летнему пассажиру назначили амбулаторное лечение», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливается, в каком состоянии в момент аварии находился водитель авто.

Фото: vk.com / "Регион-42 Кемерово"