В Кемерове на перекрёстке столкнулись две автоледи

ДТП произошло в пятницу, 25 мая. А 9:30 на пересечении проспекта Ленина и улицы Тухачевского столкнулись автомобили Honda Fit и Toyota Corona.

По предварительной информации ГИБДД Кузбасса, виновницей аварии стала водитель автомобиля Honda.

«Двигаясь по Ленина со стороны Терешковой при повороте налево на улицу Тухачевского, она предоставил преимущество движения автомобилю Toyota, двигавшемуся по проспекту Ленина», — сообщили в ведомстве.

В результате аварии пострадали обе автоледи - 33-летняя водитель автомобиля Honda и 36-летняя водитель Toyota. Обеим женщинам назначено амбулаторное лечение.

Фото: vk.com/ "Инцидент Кемерово"