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На кемеровских дорогах появились еще две камеры видеофиксации

25 мая 2018 в 14:37

В администрации Кемерова сообщили о том, что еще на двух участках городских дорог проведены работы по повышению безопасности движения.

Так, аварийно-опасный участок выявили по улице Терешковой, 41, около бизнес-центра «Сити Плаза». Теперь там ограничили скорость движения до 40 километров в час и установили средства фотовидеофиксации нарушений.

Кроме того, сотрудники ЦОДД оборудовали нерегулируемый пешеходный переход в районе дома № 59А по проспекту Шахтёров знаками, ограничивающими скорость движения до 40 километров в час. Здесь также установили камеры.

«В этом году по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» будут установлены ещё 10 комплексов автоматической фотофиксации нарушений Правил дорожного движения, - добавили в мэрии.

 

Фото: администрация г. Кемерово


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