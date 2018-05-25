Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› По делу «Зимней вишни» задержаны начальник кузб...

По делу «Зимней вишни» задержаны начальник кузбасского ГУ МЧС и начальник отдела надзора

25 мая 2018 в 16:13

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзора регионального чрезвычайного ведомства по городу Кемерово Григория Терентьева.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, с 2017 года Мамонтов и Терентьев не планировали и не проводили проверки соблюдений требований пожарной безопасности в сгоревшем ТРК «Зимняя вишня».

Александр Мамонтов был задержан.

«В ходе следствия выявлена причастность Александра Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму около 2 млн рублей», — сообщили в СК РФ.

Чуть позже Следственный комитет РФ сообщил о задержании Григория Терентьева.

В ближайшее время обоим планируют предъявить обвинение, кроме того СК намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

 

Фото, видео: YouTube.com / Следственный комитет РФ


Читайте также

Content z7q538xwufm
В Кемерове пьяный водитель «Нивы» врезался в дерево
Content 22
В Кузбассе произошло смертельное ДТП с двумя погибшими
Content vypal iz okna
В Новокузнецке пожилой пациент скончался, выпав из окна больницы
Content 7e3aaff43ca97ae81e75e165d3a947241463275271
В Кемерове произошел пожар в двухквартирном доме

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?