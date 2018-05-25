По делу «Зимней вишни» задержаны начальник кузбасского ГУ МЧС и начальник отдела надзора

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзора регионального чрезвычайного ведомства по городу Кемерово Григория Терентьева.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, с 2017 года Мамонтов и Терентьев не планировали и не проводили проверки соблюдений требований пожарной безопасности в сгоревшем ТРК «Зимняя вишня».

Александр Мамонтов был задержан.

«В ходе следствия выявлена причастность Александра Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму около 2 млн рублей», — сообщили в СК РФ.

Чуть позже Следственный комитет РФ сообщил о задержании Григория Терентьева.

В ближайшее время обоим планируют предъявить обвинение, кроме того СК намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото, видео: YouTube.com / Следственный комитет РФ