В центре Кемерова из-за ремонта перекроют главную улицу

Горожан предупреждают о том, что с 26 мая будет перекрыто движение по нечетной стороне на Советском проспекте от улицы Весенней до 50 лет Октября.

Движение транспорта будет осуществляться по встречной полосе. Как сообщили в администрации города, ограничения связаны с капитальным ремонтом проспекта. В связи с этим изменят схему движения троллейбусы.

Так,

- троллейбусный маршрут № 1 «Троллейбусное депо — АО КЭТК»: укорачивается до остановки «Ресо Гарантия»;

- троллейбусный маршрут № 2 «Д.п. «Комсомольский» — остановка ул. Кирова» — закрывается;

- троллейбусный маршрут № 15 «Остановка «Чибис» — АО КЭТК» укорачивается до остановки «Ресо Гарантия»;

- троллейбусный маршрут № 7 «д.п. «Шалготарьян» — Губернский рынок» продлевается до остановки «КАО «Азот» по схеме движения: д. п. «Шалготарьян», просп. Октябрьский, ул. Соборная, ул. Красноармейская, КАО «Азот».

В мэрии напомнили, что работы проводятся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».