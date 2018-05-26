Начальнику МЧС Кузбасса предъявили обвинение

Об этом сегодня сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, вчера по делу «Зимней вишни» были задержаны начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Берёзовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС области Григорий Терентьев.

Обоим было предъявлено обвинение в халатности и растрате. Сегодня следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Мамонтова и Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев, действуя в нарушение требований Федерального закона «О пожарной безопасности» и Постановления Правительства РФ «О федеральном государственном пожарном надзоре» не запланировали и не провели в период 2017–2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».

«При этом проверка соблюдения требований пожарной безопасности ТРЦ «Зимняя вишня» согласно действующему законодательству должна была быть осуществлена до 18 марта 2018 года, о чём было достоверно известно Мамонтову и Терентьеву» - уточнили в СКР.

Также следствие полагает, что в период с июня 2015 по апрель 2018 года Мамонтов с использованием своего служебного положения похитил более 1,8 миллионов рублей регионального управления МЧС.