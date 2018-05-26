Решением суда продлен арест руководителя кузбасского ГУ МЧС

Сегодня состоялось судебное заседание, в результате которого суд вынес решение о продлении срока задержания Александра Мамонтова, главы ГУ МЧС Кузбасса. То есть суд удовлетворил ходатайство представителя Следственного комитета.

Также в ходе заседания стало известно, что глава ведомства написал рапорт об отставке.

То же решение вынесено относительно Григория Терентьева, начальника отдела надзора ведомства, также задержанного по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».