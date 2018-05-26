В Кемерове пьяный водитель «Нивы» врезался в дерево

О происшествии, случившемся сегодня днем, рассказали очевидцы в соцсетях. По словам свидетелей произошедшего, автомобилист на «Ниве» уходил от преследования сотрудниками ГИБДД и, очевидно, был пьян.

Не справившись с управлением, водитель врезался в дерево в Рудничном районе города, на пересечении Мариинской улицы с Ишимской. На месте ДТП работали сотрудники МЧС, врачи скорой.

Официальной информации о ДТП пока нет.

Фото, видео: Вконтакте